Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var!

İzmir'de korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var!

9.06.2025 09:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İzmir'de korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Menderes-Seferihisar karayolu Keler mevkiinde Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti. Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U.'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #İzmir #kaza #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Konya'da acı olay: Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığını çıkarmak için çalışıyormuş
Konya'da acı olay: Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığını çıkarmak için çalışıyormuş Konya'da ilk iş gününde kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'nun (22) cenazesi toprağa verildi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.
Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!
Kütahya’da feci kaza... Araçlar birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var! Kentte kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tur minibüsünün şoförü kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı!
Tur minibüsünün şoförü kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı! Manavgat ilçesinde tur minibüsünün yoldan çıkıp devrildiği kazada, 5 turist yaralandı. Tur minibüsünün şoförü R.Ü. kazanın ardından yaya olarak kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.