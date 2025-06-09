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Düğün yolunda korkunç kaza: Yaralılar var!

Düğün yolunda korkunç kaza: Yaralılar var!

9.06.2025 15:20:00
Güncellenme:
DHA
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Düğün yolunda korkunç kaza: Yaralılar var!

Aksaray’da, düğüne giden ailenin içinde olduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Aksaray-Adana karayolunun 24’üncü kilometresinde saat 08.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Sarıyahşi ilçesinden Adana’ya, yakınlarının düğününe giden Davut Özdemir (34) yönetimindeki 06 BTM712 plakalı otomobil, iddiaya göre; sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Sürücü Davut Özdemir ile Sultan Özdemir (69), Nusret Özdemir (27), Miraç Özdemir (6), Ömer Asaf Özdemir (4) ile Behçet Duygucu (64) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sultan Özdemir ile Nusret Özdemir’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


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