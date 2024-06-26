Traktör şarampole devrildi: Köy muhtarı öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada köy muhtarı Hıdır Çaka (61), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:07
Traktör şarampole devrildi: Köy muhtarı öldü
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Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Mutluca köyünde meydana geldi.

Köyden yaylaya gitmek için 60 ACJ 474 plakalı yola çıkan muhtar Hıdır Çaka'nın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde muhtar Hıdır Çaka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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