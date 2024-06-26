Tokat’ta ahır yangını: 500 büyükbaş tahliye edildi

Tokat’ta 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlık, çıkan yangında zarar gördü. Ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:04
Tokat’ta ahır yangını: 500 büyükbaş tahliye edildi
Abone Ol google-news

Merkeze bağlı Büyükbağlar köyünde Tokat-Turhal kara yolundaki Abdullah Doğan'a ait 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlıkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Besiciler, ahırdaki hayvanları tahliye etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk olarak Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, duman altında kalan Tokat-Turhal kara yolunda olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alarak sürücüleri yönlendirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.


Tokat Belediyesi haberleri tokat haberleri

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı

Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı
Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı: Ünlü isimden açıklama geldi

Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı: Ünlü isimden açıklama geldi
'Tokat' skandalında ikinci perde... Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı genç konuştu: 'Videoları silmem için 33 bin lira teklif etti'

'Tokat' skandalında ikinci perde... Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı genç konuştu: 'Videoları silmem için 33 bin lira teklif etti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler