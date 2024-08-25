Traktöre çarpan otomobil, hurdaya döndü: 2 yaralı

Iğdır'da traktörün römorkuna çarpıp hurdaya dönen otomobildeki biri Azerbaycan vatandaşı 2 kişi, ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 16:57
Traktöre çarpan otomobil, hurdaya döndü: 2 yaralı
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Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Çarıkçı köyü kavşağında meydana geldi.

Tuzluca ilçesi istikametinden Iğdır kent merkezine giden Necmettin Altunsoy (53) yönetimindeki 22 RT 530 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan Süleyman Oktay (51) yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Necmettin Altunsoy ile yanındaki Azerbaycan uyruklu Zarifa Abbasova (55) sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Iğdır Belediyesi’nin itfaiye ekipleri Abbasova ve Altunsoy'u çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Her iki yaralı, yapılan müdahalenin ardından Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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