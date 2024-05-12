Traktörün altında kalan gece bekçisi hayatını kaybetti
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan gece bekçisi Orhan Baş (27), hayatını kaybetti.
Feci kaza, dün saat 17.30 sıralarında Dömen Mahallesi’nde meydana geldi.
Gece bekçisi olduğu öğrenilen Orhan Baş, tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Baş'ın cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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