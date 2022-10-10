Traktörün altında kalarak can verdi

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:28
Traktörün altında kalarak can verdi
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Özçetin'in (70) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Karakurt Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Özçetin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Özçetin'in cenazesi otopsi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Manisa traktör sürücü

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