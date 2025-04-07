Trakya beyaza büründü: Kar gece yarısı bastırdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Trakya beyaza büründü: Kar gece yarısı bastırdı!
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:30

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesi ile Bulgaristan'a sınır köyler kar yağışı ile beyaza bürünürken, kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşılın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kar etkili oldu. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de kar beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler tuzlama ve temizleme çalışması yapıyor. Yağış ile birlikte sıcaklıklar da düşüş görüldü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı 2 dereceye düştü. Kar yağışının gün boyu yer yer etkili olması bekleniyor.


Etiketler: #meteoroloji #kar yağışı

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