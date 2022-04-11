Trakya, Millet İttifakı’nı bekliyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin en önemli üretim alanlarından Trakya’da seçim rüzgarları esmeye başladı. Demografik olarak Balkan göçmenlerinin ağırlıkta olduğu Trakya insanı güler yüzlü, cana yakın, toplumcu ve en önemlisi Cumhuriyetçi yapısıyla tanınır. Trakya, AKP iktidarı döneminde istenilen ve hak ettiği yatırımları gereğince alamadığından yakınmakta. Diğer Anadolu kentleriyle kıyaslandığında 20 yıllık AKP iktidarında hizmet anlamında unutulan Trakya insanı, aydınlık çağdaş ve güneşli günleri bekliyor.

SANDIK GELDİĞİNDE

Siyasi iktidarın çizdiği pembe tablolara inanmayan Trakya, sandık önüne geldiğinde Türkiye’ye örnek bir siyasi rol oynama hedefinde. AKP’nin iktidara geldiğinden bu yana siyasi tercihini CHP’den yana kullanan Trakya aydınlık yüzlü insanlarının umudu, genel olarak Millet İttifakı. CHP’nin laik, vatansever, halkçı politikaları Trakya’nın her köşesinde baskın şekilde benimsenip, hissediliyor. CHP’nin öncülük ettiği değerleri sonuna kadar benimseyen ve CHP’ye oran olarak en çok oy veren bölgelerden biri olan Trakya halkının, önümüzdeki seçimde tercih değişikliğine gitmesi büyük sürpriz olur.

Trakya’nın sağ görüşlü yurttaşları da Cumhuriyet değerlerini, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini kayıtsız şartsız benimserler. Genel gidiş, Millet İttifakı bileşenlerinin giderek yükselen bir çizgide olduğunu gösteriyor. Gerek İYİ Parti, gerekse Deva Partisi’ndeki yükselişin sebebi AKP’den çözülen oyların bu iki partiye yönelmesinden kaynaklanıyor. Özellikle eski DYP ve ANAP kökenli yurttaşların AKP’den koparak İYİ Parti ve Deva Partisi’ne yönelmeleri Millet İttifakı’nı bölgemizde oldukça güçlendiriyor.

DYP kökenli yurttaşların bir kısmı zamanla CHP’de siyaset yapmaya başlamıştı. Çok az bir bölümü de AKP’ye gitmişti. Ancak yaşadığımız görülmemiş büyük kriz, AKP içindeki DYP ve ANAP kökenli yurttaşları rahatsız etmeye başladı ve CHP’ye yakın olmayan bu kitleler de alternatif olarak İYİ Parti ve Deva Partisi’ne yöneltmeye başladı.

15-0 OLASILIĞI

Gözlemlerime göre AKP’nin Trakya’da büyük kitlelerden oy alacak kadar yüksek sayıda seçmeni kalmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun illerin milletvekili sayılarına göre Trakya toplam 15 milletvekili çıkaracak. Bu sayı belki büyük bir ilimizde çıkan sayı kadar. Ama Millet İttifakı doğru strateji kurup tek vücut hareket ederse 15-0 dahi yapma potansiyeline sahip.