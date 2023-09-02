Son dakika... AFAD 'saat vererek' uyardı: Çok sayıda ili vuracak...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:35

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:40

Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde kavurucu sıcaklar geride kalıyor, yağışlı hava İstanbul ve Ankara dahil pek çok ili vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

KRİTİK UYARI

Son olarak bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) geldi. AFAD, kuvvetli yağış beklendiğini illeri duyurarak yurttaşları yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

AFAD SAAT VERDİ

Yapılan paylaşımda şu açıklamaya yer verildi:

“2 Eylül Cumartesi günü,

Akşam saatlerinden itibaren;

- Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli

- Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli

- Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”