Trakya'da yağışların etkisiyle barajlar doldu
Trakya'da son zamanlardaki yağışlarla birlikte baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı. İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı ve kuruma noktasına gelen Kazandere ve Istrancalar barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e geldi.
Bulgaristan'daki karın erimesi ve bölgenin zamanında mevsim yağışlarını alması ile Trakya'daki barajlar doldu, nehirlerin de debileri yükseldi. 6 ay önce kuruma noktasına gelen, İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 90,89 oldu.
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre tarım arazilerini sulayan ve ocak ölçümlerinde debisi 14 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nde su debisi 32 metreküp/saniye oldu. Meriç Nehri'nde ise aynı tarihlerde su debisi 364 metreküp/saniyeden 437 metreküp/saniyeye çıktı.
'YER ALTI SULARI DA ARTACAK'
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Trakya'nın içme suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranını da arttı. Edirne'nin içme su kaynağı Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96, Kayalıköy Barajı'nda ise yüzde 76'ya ulaştı. Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 65 oldu. Tekirdağ'ın Çokal Barajı'ndaki doluluk yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede baraj ve nehirlerle birlikte yer altı sularında da artış beklediklerini belirtti.
'KUYULARDA SU YÜKSELİYOR'
Bölgenin güzel yağış aldığını ve kuyularda su seviyesinin yükseldiğini belirten Özkan Umut, "Burada su seviyesi yükseldiği zaman Karaağaç'taki kuyularda da su yükseliyor. Bu durum, çiftçiye yansıyacaktır. Suyu tutacak barajların artması lazım ama seviyesinin artması tabi ki sevindirici. Bölge güzel yağış aldı ama asıl daha fazla kar yağması lazım, o toprak için daha doyurucu olacaktır" dedi.
'SU ARTTIKÇA VERİM DE ARTIYOR'
Edirne'de yaşanan kuraklık sonrası yağışların çok iyi olduğunu söyleyen Samet Demircan da "Edirne'de önceden kuraklık yaşanıyordu. Çok şükür, yağan yağışlarla birlikte su seviyeleri arttı. Bu durum çiftçilerimiz için iyi oldu, mahsulde de umarım daha iyi verim alırlar. Su seviyesindeki artış gözle görülebiliyor. Tarım için nehirlerdeki su seviyesi çok önemli. Su arttıkça verim de artıyor. Edirne, tarım şehri olduğu için mahsulde de verim göreceğiz" diye konuştu.
İlgili Haberler
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış
- İstanbul'da rekor artış: Bazı barajlar taştı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
En Çok Okunan Haberler
- Ayedaş, kar yağışına karşı afet planını devreye aldı
- Bir ilde daha eğitime kar tatili!
- PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı
- Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ dökmüştü
- Uzmanından YKS'ye hazırlık süreci için 6 öneri
- '95 desibel üstündeki sesler işitme kaybı yaratabilir'
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor