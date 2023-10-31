Tramvayın çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Eskişehir’de tramvayın çarpmasıyla yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki D.Y. isimli çocuğa, Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında seyir halinde olan tramvay çarptı.
BACAĞI TRAMVAYIN ALTINDA KALDI!
Bacağı tramvayın altında kalan çocuk, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bacağından yaralanan D.Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, görgü tanıkları, 16 yaşındaki çocuğun kulaklık taktığı için tramvayı duymadığı iddia etti.
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