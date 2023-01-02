Trans kadın Ece Devrim'in hayat hikayesi Cumhuriyet TV'de: 'Sokakta yaşadım, işkence gördüm, tecavüze uğradım...'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:16

Almanya'da işçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Ece, cinsiyet kimliğini 14-15 yaşlarında fark etti. İlk başta psikiyatriste götürülen ve 'tedavi' edilmeye çalışılan Ece, babasının "Benim ailemden böyle biri çıkamaz" sözünden sonra Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye ziyareti bitince Almanya'ya geri dönecekken babası ile kavga edince vazgeçen Ece, Türkiye'de yaşamaya başladı.

"ORMANLARA BIRAKILDIK, ELEKTRİK VERİLDİ, FALAKA YEDİK"

Toplumun dayattığı bir erkek çocuğu olmadığını belirten Ece, yaşadığı günleri aşağıdaki sözlerle anlattı:

"Babam da bana zaten "sen nasıl erkek çocuğusun?" derdi. Sokak beni yetiştirdi, 4 yıl sokakta yaşadım. Tektim. Defalarca tecavüze uğradım. Parayla cinsel ilişkiye zorlananlardan oldum. Bir dönem bedenimi satmak zorunda bırakıldım. Gözaltına alınıp işkence gördüğüm de oldu. Ormanlara bırakıldık, elektrik verildi, falaka yedik. Defalarca iş başvurusu yaptım. Ben geldim 56 yaşıma, hala bana "biz size döneceğiz" diyorlar. Bize iş vermiyorlar."

"YOLA DOĞRU YÜRÜMEYE BAŞLADIM, ORADA BENDE FİLM KOPTU"

Eşit yaşam hakkını savunan ve bu nedenle birçok örgütte yer alan Ece, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kuruluşunda bulundu. Felç olmasına neden olan kazadan da bahseden Ece, o günü "Bir gün arkadaşımla kahve içmeye gittim, eve dönerken karşıdan karşıya geçecektim. Yola doğru yürümeye başladım, orada bende film koptu. Bir araç bana çarpmış. Yoğun bakıma girmişim. Gözlerimi açtığımda, benim ailemden evvel partili yoldaşlarım yanıma gelmişti." cümleleri ile anlattı.

Gün içerisinde pastaneye gittiğini, arkadaşları ile buluştuğunu, o gün çalışıyorsa işini yaptığını veya eyleme gittiğini söyleyen Ece, mücadele ile geçen bir hayatının olduğunu belirtti.

"EZİLEN BÜTÜN KADINLAR BİRLEŞİN!"

Ece, son sözlerinde ise izleyicilere şu şekilde seslendi:

"Ben solcunun yoldaşıyım, Ece ablayım, Ece komşuyum. Ben Ece Devrim'im. En muhafazakarıyla da en solcusuyla da sohbet ederim. Bizleri insan olarak görmeliler. Aslında iktidar bizden çok bizim reklamımızı yapıyor. Nefes aldığım sürece bu mücadeleye devam edeceğim. Ezilen bütün kadınlar birleşin!"