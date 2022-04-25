Trendyol çalışanları direnişe başladı!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:55

Trendyol çalışanları, Twitter hesabından "Muhteşem Ramazan Direnişi" başlıklı bir açıklama yayımlandı.

Trendyol Şube Temsilcileri imzalı yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Arkadaşlar Trendyol Express ile yaptığımız sözleşmenin 3. maddesi ve alt maddelerinde yapacağımız iş belirtilmiştir. Bu maddelerde; ürünleri zimmete alma işleminden sonra dağıtımından sorumlu olduğumuz ve ilave olarak iade toplama işlemleri yapabileceğimiz yazılmıştır.

Telefonumuzda bulunan programa yüklenen işler dahilinde, yapacağımız iş dağıtım ve toplamadan ibarettir. Kamyon indirme çuval toplama ya da elleçleme gibi şube çalışanları tarafından yapılması gereken işlerden bizler mesul değiliz ve bu işleri yapmamak en doğal hakkımız. Çünkü kamyon indirme esnasında başımıza gelecek yaralanma ya da sakatlanma gibi durumlarda Trendyol Express sorumlu değildir. Oluşacak uzun soluklu sakatlanma gibi durumlarda dağıtım yapamayacak durumda olursanız maddi yönden büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.

Artan maliyetler karşısında, paket fiyat ücretlerinin tekrar değerlendirilmesi ve mazot desteği gibi isteklerimizde göz ardı ediliyor bunun üzerine lojistik sorunsalları sebebiyle yakıt maliyetlerimizi günden güne artıyor. Bu konuları görüşme talebimiz olsa da üst yönetim hiçbir şekilde randevu vermiyor. Bu durumda 2. slot konusu ve şubelerin geç açılması konusu ayrıca bu gibi konularda İş ortağımız denilen bizlerin hiçbir şekilde fikri alınmamasını protesto amacıyla bundan sonraki süreçte kamyon indirme ve elleçleme olaylarını yapmayacağımızı şube personeline bildiriyoruz.

İlerleyen süreçte Trendyol Express yönetiminin bizlerin fikirlerini dinlemeden hareket etmemesi gerektiğini anlamaları için ilk hareketimiz yasal olarak bu yönde başlatmış bulunuyoruz. Eğer şube personeli tarafından haklı isteğini farklı yönlere çekilerek sizlere mobbing uygulamaya çalışılırsa bunu hem [email protected] adresine hem de bizlere bildirmenizi rica ediyoruz.Muhteşem Ramazan Direnişini bu vesilesiyle başlatıp sayın iş ortağımızın bayramını erkenden kutlamış oluyoruz. Hayırlı olsun."

NE OLMUŞTU?

Trendyol'da 'esnaf kurye' sistemiyle çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları, düşük ücretlere ve yüzde 11'lik ücret zammı dayatmasına karşı direnişe başlamış ve zaferle sonuçlanmıştı.