Trendyol'un Filistin temalı ürünleri kaldırma iddiasına açıklama geldi

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:17

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:17

Trendyol'un Filistin temalı ürünleri kaldırdığına dair iddialar bulunuyordu. Sosyal medyada birçok insan bu duruma tepki gösterdi. Şimdi ise konuyla ilgili Trendyol tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır" denildi.

Açıklamanın tam hali ise şöyle:

“Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

Türkiye'nin Trendyol’u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”