TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini 'Gazze' nedeniyle erteledi
TRT'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş nedeniyle erteledi.
TRT'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi.
TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi" ifadesine yer verildi.
Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.
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