TRT, sevilen dizinin fişini çekti!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 08:57

Güncelleme: 11.10.2023 - 08:58

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Aras Şenol, Gizem Kala, Süreyya Güzel, Ezgi Tombul, Uğur Demirpehlivan ve Selma Güneri gibi isimlerin paylaştığı Hayatımın Neşesi dizisinden kötü haber geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final yapacak.

KASIM AYINDA FİNAL YAPACAK

TRT 1 geçen yaz Benim Güzel Ailem, Kendi Düşen Ağlamaz ve Hayatımın Neşesi adlı üç yazlık diziyi birden ekrana getirmişti.

Bu dizilerden Hayatımın Neşesi için TRT final kararı aldı. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 18. bölümde final yapacak. Dizinin son bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.