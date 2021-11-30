TRT'den Erdoğan'a özel 'dış güçler' röportajı
TRT'de Erdoğan'a 'ekonomi çok iyi, dış güçler önümüzü kesmeye çalışıyor' diyen kişilerle yapılan sokak röportajları izlettirildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendiriyor.
Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
"DIŞ GÜÇLER" RÖPORTAJI
Erdoğan, ekonomi açıklamalarını yaparken TRT'de Erdoğan'a "ekonomi çok iyi, dış güçler önümüzü kesmeye çalışıyor" diyen kişilerle yapılan sokak röportajları izlettirildi.
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