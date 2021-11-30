TRT'den Erdoğan'a özel 'dış güçler' röportajı

TRT'de Erdoğan'a 'ekonomi çok iyi, dış güçler önümüzü kesmeye çalışıyor' diyen kişilerle yapılan sokak röportajları izlettirildi

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 23:18
TRT'den Erdoğan'a özel 'dış güçler' röportajı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendiriyor.

Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

"DIŞ GÜÇLER" RÖPORTAJI

Erdoğan, ekonomi açıklamalarını yaparken  TRT'de Erdoğan'a "ekonomi çok iyi, dış güçler önümüzü kesmeye çalışıyor" diyen kişilerle yapılan sokak röportajları izlettirildi. 



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