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TRT makam aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: Açıklama yapıldı

TRT makam aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: Açıklama yapıldı

11.06.2026 15:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TRT makam aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: Açıklama yapıldı

TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in makam aracında uyuşturucu ele geçirilmesi kamuoyunda gündem oldu. Bunun üzerine TRT'den yapılan açıklamada, aracın usulsüz şekilde taşeron firma bünyesinde görev yapan şoförler tarafından kullanıldığı ifade edildi.
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TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in makam aracında uyuşturucu ele geçirilmesi kamuoyunda gündem oldu.

Söz konusu araç, 7 Mayıs günü sabah 07.00'de Kahramankazan gişelerinde polis tarafından durduruldu. Takibe alınan araçta yapılan aramada kokain, eroin ve esrar maddelerinden oluşan toplam 7,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Nefes gazetesinin haberine göre; araçta Eker’in şoförü Ç. Y. ile yine TRT’de şoförlük yapan ve o saatte TRT Ankara Genel Müdürlüğü’nde nöbetçi olan M. Ö. yakalandı. İki şüpheli daha sonra tutuklandı.

Şüphelilerin yolda olası çevirmeye karşı görev emri çıkardıkları öğrenildi.

GÖREVLERDE İMZASI VARDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan haberde, TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in makam şoförlüğünü yapan Ç. Y.’nin TRT bünyesindeki Ulaştırma ve Şoförlerden Sorumlu Müdür Hasan Göçer’in yakın akrabası olduğu bildirildi. Şüphelilerin çıkardığı görev emrinde Göçer'in imzasının bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce Diyarbakır ve Van'da da TRT aracında şoförler yakalanmıştı. Bu görevlerde de Göçer'in taşıt görev emrinde imzası bulunmuştu.

Göçer hakkında, yaşanan yeni gelişmenin ardından kurum içinde idari yönden soruşturma açıldığı kaydedildi.

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TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT'nin kurumsal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada TRT’nin de adının geçtiği haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Görev emri olmaksızın, resmî görev harici ve usulsüz şekilde bir aracı kullanırken yasaklı maddeyle yakalanan şahıslar, ulaştırma hizmeti alınan taşeron firma bünyesinde görev yapan şoförlerdir.

"TRT GENEL SEKRETERİ'NİN OLAYLA İLİŞKİSİ YOK"

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen olayın hemen ardından Kurumumuz tarafından şahısların görevlerine derhal son verilmiştir. Adli süreç ilgili makamlar tarafından yürütülmektedir. Konuya ilişkin haberlerde adı ve fotoğrafı kullanılan TRT Genel Sekreteri’nin olayla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan; TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in olayla ilgili Narkotik Büro Amirliğinde ifadesi alındığı belirtildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #trt

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