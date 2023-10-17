TRT, savaşı bahane edip 100. yıl etkinliklerini ileri bir tarihe aldı: 'Cumhuriyet ertelenemez'
Yurttaşın vergileriyle finanse edilen TRT, Cumhuriyetin 100. yılı için düzenleyeceği etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi. Kamu yayını yapması gerekirken tarafsızlığını yitiren kurum, ertelemeye Gazze’de yaşanan savaşı gerekçe gösterdi. Etkinliklerin hangi tarihte yapılacağı ise belirtilmedi.
TRT’nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, “Gazze’deki insanlık dramı” nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TRT’den yapılan açıklamada, “TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi” ifadesine yer verildi.
Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihlerin daha sonra açıklanacağının belirtilmesi dikkat çekti. TRT’nin “Gazze’yi” gerekçe göstererek aldığı bu karar ise tepkilere yol açtı.
TRT’nin kararına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyetin bir devrim olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti antiemperyalist, tam bağımsızlık hedefiyle ve Kemalist ideoloji ile hayata geçen tarihin en büyük devrimlerinden biridir. Böyle bir büyük devrimin 100. yılının kutlanması hiçbir bahane ile ertelenemez. TRT ne yaptığını bilmemektedir. Bu kabul edilebilir bir karar değildir” dedi.
"COŞKUYLA KUTLANMALI"
“Gazze’deki İsrail
zulümüne karşı
cumhuriyetin kuruluşunun
100. yılını büyük bir
çoşkuyla kutlamamız
gerekir” diyen Bozkurt,
“Türkiye Cumhuriyeti,
mazlum milletlerin örnek
aldığı bir devrimdir.
Kutlamalar bu bilinçle
daha büyük bir coşkuyla
kutlanmalıdır” diye
konuştu.
‘SAMİMİYETSİZ AÇIKLAMAYI KABUL ETMİYORUZ’
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “TRT’nin aldığı karar, bugüne kadar cumhurbaşkanı tarafından hastalık bahanesiyle gidilmeyen Anıtkabir ziyaretleri ve katılım sağlanmayan 23 Nisan, 10 Kasım, 29 Ekim ve 19 Mayıs törenleri için açıklanan gerçek dışı bahaneleri hatırlattı. Bahane diyorum çünkü 30 Ağustos 2020’de cumhurbaşkanlığı tarafından pandemi gerekçesiyle tören iptal edilmişti. Fakat 26 Ağustos’ta Malazgirt töreninde Erdoğan, binlerce kişiye hitap etmişti” dedi.
TRT’nin açıklamasını “samimiyetsizlik” olarak niteleyen Nazlıaka, “Sadece bahane açıklaması görüyoruz. İsrail’in Gazze’ye saldırısını hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Gazze’deki saldırılar gerekçesiyle TRT’nin törenleri ertelemesini de kabul etmiyoruz” dedi.
CHP Milletvekili Ayhan
Barut ise, “Cumhuriyetin 100.
yılı çok önemli. Bu kutlamalar
resmi bir bayram kutlaması.
Filistin halkının
mücadelesinin
yanındayız.
Sivil halkın
öldürülmesini
kınıyoruz. Ancak
cumhuriyetin kuruluşunun
100. yıldönümünü kutlamak,
Gazze’deki insanlık
dramını etkilemeyecektir.
Ertelenmesinin bir anlamı
bulunmuyor” dedi.
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