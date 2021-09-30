TRT'de üst düzey ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
TRT yönetiminde gerçekleşen görev değişikliğinin ardından kurum içerisinde de taşlar yerinden oynamaya başladı. Son olarak 4 yıldır TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevini yürüten Yahya Bostan, sosyal medya hesabından kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) kısa bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine de yansıdı.
TRT’de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam edeceğim."
YAHYA BOSTAN KİMDİR?
Türk gazeteci ve yazar Yahya Bostan, 1981'de İstanbul'da doğdu.
Bostan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı.
Meslek hayatı boyunca İstanbul, Washington ve Ankara’da çalıştı. Star ve Sabah gazetelerinin dış haberler biriminde editörlük yapan Yahya Bostan, Sabah gazetesi Ankara bürosunda Başbakanlık muhabirliği ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aynı gazetede yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından TRT Haber Kanal Koordinatörü oldu.
Bostan, muhabirliği sırasında politika, diplomasi, güvenlik ve istihbarat alanlarında birçok habere imza attı. Dış politika analizleri Kriter, Anlayış dergilerinde yayımlandı. Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Köşe yazıları ayrıca, İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinde 2014’ten bu yana yayımlanıyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- 6 lider yan yana gelecek
- HES kodu yerine aşı kartı istenecek mi?