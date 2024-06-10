TRT'deki 'meme' krizinin merkezindeydi! Nazlıcan İrem Köroğlu neler yaşadığını ilk kez anlattı: 'Annem defalarca mesaj atmış...'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 23:59

Güncelleme: 11.06.2024 - 00:10

Filenin Sultanları ile ABD Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Kolej Park Spor Salonu'nda 3 Haziran'da karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, ABD'yi tie-break setinde 3-2 mağlup ederken, maç sonunda canlı yayında ekranlara gelen görüntü, güne damgasını vurdu.

Seyirciler arasında, galibiyet sevincini zıplayarak gösteren bir Türk kadın seyircinin görüntüsü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYDUM"

Gündemdeki isim Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabından maç günü yaşadıklarını anlattı.

Kameraların kendisini çektiğinin farkında olmadığı ve annesinin mesajlarını da internet çekmediği için görmediğini belirten Köroğlu, "Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu" dedi.

"ANNEM DEFALARCA MESAJ ATMIŞ"

İrem Köroğlu, videosunda "Kameralar nedense beni çekmiş ama ben beni çektiğinin asla ama asla farkında değildim. Sadece 1 kere gördüm, o anda da video çekiyordum. Annem bana defalarca 'Kızım seni çekiyorlar' diye mesaj atmış. İçeride internet çekmiyordu. O yüzden görmemişim hiçbir mesajı. Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu. Çok da güzel videolarım var aslında. 2 dakika önce gözümü kaşımamı dert ediyordum. Gerek yokmuş ama yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin, ABD karşısında elde ettiği galibiyetin ardından sevinirken canlı yayında TRT Spor ekranlarında yayınlanan görüntülerin ardından TRT açıklama yayımlamış ve sorumluluğun ABD'li yayıncı kuruluşta olduğunu belirtmişti.

Ortaya çıkan görüntüler için "istenmeyen görüntü" olduğunu savunan TRT yönetimi, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Ayrıca, Türk taraftarın kameralara yansıyan görüntüleri nedeniyle yayımlanan haberlere, TRT'nin başvurusu üzerine Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti.