Kadın Meclisleri'nden, TRT Spor'un o açıklamasına tepki: 'Tam bir Taliban zihniyeti...'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:25

Güncelleme: 03.06.2024 - 23:26

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçta ev sahibi ABD Kadın Voleybol takımını, soluk soluğa geçen maçta 3-2 yendi.

TRT Spor'da yayınlanan karşılaşma sonrası sevinen taraftarlardan birinin görüntüsü canlı yayına yansıdı.

Canlı yayına yansıyan bu görüntü ise gündem oldu. Sosyal medya hesapları ifşa olan kadın, bazı taraftarın taciz içerikli yorumları nedeniyle sosyal medya hesabını gizledi.

TRT SPOR'DAN GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TRT Spor sosyal medya hesabından bugün gündem olan görüntüyle ilgili açıklama yaparak, nedeninin ABD kaynaklı olduğunu savundu.

TRT Spor'un tepki çeken açıklaması şöyle:

"Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamıyla ters olan bu görüntü, ABD yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir."

KADIN MECLİSLERİ'NDEN O AÇIKLAMAYA TEPKİ

Kısa sürede tepki çeken TRT Spor'un söz konusu açıklamasına yönelik bir paylaşım da Kadın Meclisleri'nden geldi.

Kadın Meclisleri'nden yapılan açıklamada, "İşte tam bir Taliban zihniyeti. Sevinen bir kadının görüntüsünü engelleyemediler diye özür diliyorlar. Bu zihniyeti tarihten sileceğiz" denildi.