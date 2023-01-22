TRT'nin acı kaybı: Sevim Canel hayatını kaybetti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Sürekli Basın Kartı sahibi Sevim Canel 21 Ocak 2023 Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Mesleğe 1967 yılında TRT’de başlayan Canel, TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör olarak çalışmıştı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Sevim Canel’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. TGC, Canel'in ölümünün ardından bir de mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Değerli meslektaşımız TRT prodüktörlerinden Sevim Canel’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Canel’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”
TGC: Sevim Canel’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz— TGC (@TGCTr) January 21, 2023
İstanbul - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Sürekli Basın Kartı sahibi Sevim Canel 21 Ocak 2023 Cumartesi günü vefat etti. https://t.co/EOpQsPXoWP pic.twitter.com/Q6FaDV9vaP
Sevim Canel’in cenazesi 22 Ocak 2022 Pazar günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camisi’nden alınarak Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
SEVİM CANEL KİMDİR?
1945 yılında Çankırı’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Filolojisi bölümünden mezun oldu. Mesleğe 1967 yılında TRT’de başladı. TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör olarak çalıştı. “Bir Gül Bahçesi” adlı çocuk öyküleri kitabı yayımlandı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Skandalda yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- WhatsApp'tan fotoğraf gönderenler dikkat!
- Potada derbi günü!
- 'FETÖ'cülerin dosyasını kapatmak için...'
- Kayahan'ın kızından ilginç 'Atatürk ve uzaylı' iddiası
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!