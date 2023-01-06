Süleyman Soylu'dan TRT Kürdi'de 'İstanbul'a kayyum' açıklaması: Bizim işimiz bitti

06 Ocak 2023 Cuma, 12:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kürdi televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin konuşan Soylu, "kayyum kararlarının başta soğuk karşılanmasına karşın pozitif bir algıya dönüştüğünü" öne sürerek "İnsanlar gerçek manada kayyumun atanmasından hoşnutlar. Niye? Önceki belediyeler hizmet yapmıyordu ancak kayyum vasıtasıyla yıllardır ihmal edilen bir çok hizmet geldi" dedi.

Sözlerinin devamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Soylu, İmamoğlu'nun bir mağduriyet algısı yaratmaya çalışmakla itham edip "Onu Süleyman Soylu'ya söylemiştim de oraya söylememiştim gibi birtakım sözlerle kimse mahkemeyi, bütün insanları afedersiniz enayi yerine koyup aldatmaya çalışmasın. Böyle bir şey olmaz. Herkes kimin neyi kime söylediğini de biliyor" dedi.

"BİZİM İŞİMİZ BİTTİ"

Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi de 'kayyum atanacak, bugün atanacak, yarın atanacak, şöyle atanacak, böyle atanacak.' Bizim derdimiz kayyum atamak değil, böyle bir derdimiz de yok zaten. İlk gün söyledim ben, bizim derdimiz işimizi yapmak, oraya terör unsuru koyuyorsan o terör unsurundan oraya arındırmak. Eğer ben bir yıl önce bunları dile getirmemiş olsaydım, bugün daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırdık. Bu kadar net. Allah'ınızı severseniz kimin Türk, kimin Kürt, kimin Alevi olduğu, kimlikleriyle ilgili bir şey söylüyor muyum, söylemiyorum. Bir tek kırmızı çizgimiz var. Benim de değil, benim var zaten, Anayasa'mızın, kanunlarımızın... Yani o kırmızı çizginin dışında başka bir şey söz konusu değil. Kayyum atamak için böyle bir değerlendirme yapıyor da değiliz. Bir tek şey yapıyoruz, terörden arındırmak. Onun için de biz kendimiz bunu yapabilme kabiliyetine sahip değiliz. Biz tespitlerimizi yaptık. Tespitleri değerlendirecek ve bunu hukuki anlamda ortaya koyacak olan mahkemedir. Bizim işimiz bitti."

Bakanlık olarak tespitleri yaptıklarını, bunu hukuki anlamda değerlendirecek mercinin mahkeme olduğunu söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"Oradaki sorumlulukları varsa yöneticiler, kanunun gerektirdiği çerçeve içerisinde buna ait cevaplarını verirler. Ama bizim yaptığımız da eğer doğruysa sonuç almış oluruz. Nasıl sonuç almış oluruz? Terörden orayı arındırmış oluruz. Bu kadar basit. Yani, net cevap, bizim kayyum gibi derdimiz yok. Böyle bir derdimiz de olmadı zaten ama bizim terörden arındırmak gibi bir derdimiz var."