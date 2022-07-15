TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Aytaç Kardüz 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren Aytaç Kardüz, 30 yıl boyunca TRT'de görev yapmıştı.
Tecrübeli spiker Aytaç Kardüz bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Denize girdiği sırada aniden fenalaşan Kardüz'ün hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi.
ANKARA'YA DEFNEDİLECEK
80 yaşında hayatını kaybeden Aytaç Kardüz'ün cenazesi Bodrum'daki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Deneyimli spikerin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.
Aytaç Kardüz yıllarca TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermişti.
30 YIL TRT'DE ÇALIŞTI
Kardüz, radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biriydi. 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Bir çok spikerin yetişmesinde emeği geçti. Aytaç Kardüz yıllar sonra TRT Haber'de stüdyoya kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu.
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