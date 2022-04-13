TSK ödül yönetmeliği değişti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), askeri personeli teşvik için verilecek ödülleri düzenleyen yönetmeliğinde 40 yıl sonra değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, ödül verilecek durumlara “muharebe harekâtı, terörle mücadele, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda; liyakat, feragat ve yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık göstermek” maddesi eklendi. Sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, askeri personel ve askeri öğrencilere “cesaret ve feragat ödülü,” “üstün hizmet ödülü,” “fikri gayret ödülü” ve “mezuniyet başarı ödülü” verilebilecek. Ödül, kıdemli albay aylığı tutarının 5 katından 12 katına kadar olabilecek.
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