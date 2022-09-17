TSK’de subaylık için ‘nikâh’ koşulu: ‘Evlenmeden birlikte yaşayanlar’ yönetmeliğe girdi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı, 2022’ye ilişkin Milli Savunma Üniversitesi’nde görevlendirilmek üzere dış kaynaktan öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı, tabip, diş tabibi ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni subay adayı temini için ilan yayımladı.

Başvuru kılavuzundaki bazı maddeler ise dikkat çekti. 2020 dahil olmak üzere genel başvuru şartları, Türk vatandaşı olmak, sivil ve askeri okullardan çıkarılmamış olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olmak gibi toplam yedi maddeden oluşuyordu. Ancak TSK’ye subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarına ilişkin 2021’de yönetmelik değişikliğine gidilmesiyle 2021’den itibaren koşullar güncellendi.

"GENEL AHLAK"

Kılavuzun “Adaylarda aranacak nitelikler nelerdir?” başlığı altında sıralanan genel başvuru şartlarından öne çıkanlar şöyle:

- Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamak.

- Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle idari yaptırım uygulanmamak, yargılanmamak, cezaya çarptırılmamak.

- Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamak ve halen çalışmıyor olmak.

- Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamak veya yaşamıyor olmak, gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”