Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 14:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddialarına yanıt
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." 

 


Kuleli Askeri Lisesi Arap Hulusi Akar

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