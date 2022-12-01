TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın dosyası değerlendirmeye alındı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak" suçu iddiasıyla Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirmeye alındı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı.
Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.
İddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçu iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
FİNCANCI'NIN DOSYASI İSTANBUL'A ULAŞTI
Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. İddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul edip etmeyeceğini değerlendirecek. İddianame kabul edilirse duruşma günü verilecek.
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