Maaş farkı yargıya taşındı: On binlerce doktoru ilgilendiren karar çıktı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:04

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan asistan doktor H.A, aldığı maaşın devlete ait üniversite hastanelerinde görev yapan asistan hekim maaşın altında olduğu belirterek üniversite yönetimine başvurdu.

HalkTV’den Ali Macit’in haberine göre, H.A bu maaş eşitsizliğinin giderilmesini istedi. Ancak üniversite yönetimi asistan doktorun bu talebini reddetti. H.A. idarenin talebini reddetmesi üzerine İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. H.A. ile birlikte konuyu yargıya 20’ye yakında hekim taşıdı.

HAKLARINI ALACAK

İstanbul 3. İdare Mahkemesi açılan davada karar verdi. Mahkeme tıpta uzmanlık eğitimi gören Sağlık Bakanlığına bağlı asistan hekimlerden daha düşük olduğundan bahisle eşitsizliğin giderilmesi ve aradaki fark tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin hekimin yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin verilen kararı hukuka aykırı buldu.

Mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı ancak üniversite hastanesi karara itiraz etmedi. İtiraz gelmeyince söz konusu karar 8 Eylül’de kesinleşti. Üniversite hastanesi, H.A.’ya haklarını ödeyecek.

“TÜM HEKİMLERİN DAVA AÇARAK MÜCADELEYE KATILMASI GEREKİR”

Kararı değerlendiren H.A’nın avukatı Muhammed Ömer Aslan, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi, mahkemelerimiz hukukun gereğini yapmışlar ve asistan hekimlerin maruz kaldığı ücret eşitsizliğinin sona ermesi gerektiğini tespit etmişlerdir. Bu noktada tüm hekimlerin dava açarak bu hak arama mücadelesine katılması gerekmektedir. Mahkemelerimiz konuyu dikkatlice inceleyip, taleplerimiz doğrultusunda hekimlerimizi koruyacak kararlar vermektedir. Bu kararlar yargımıza hayırlı olsun" dedi.