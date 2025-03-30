Müjde Uzman’dan Mahir Polat tepkisi: 'Kötü niyet ararım'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 15:01

Güncelleme: 30.03.2025 - 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’na yönelik düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınıp tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Polat, yükselen tansiyonunun düşmemesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin eşlik ettiği Polat’a ilk müdahale hastanede yapıldı. Edinilen bilgilere göre, tansiyonunun yüksek olduğu ve bu nedenle müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında gelen haberler sonrası sosyal medyada serbest bırakılması gerektiğini savunan birçok paylaşım yapıldı. Ünlü isimler de sessiz kalmadı.

MÜJDE UZMAN: "KÖTÜ NİYET ARARIM"

Oyuncu Müjde Uzman, Polat'ın sağlık durumu hakkında endişesini dile getirerek şu sözleri paylaştı:

"Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı bir durum olacağı gerçeğinin yanında, ülke hazine değerinde, paha biçilemez, yeri doldurulamaz birini kendi elleriyle yok etmiş olur. Sebepleri, amaçları sorgularım, kötü niyet ararım, bulmam da hiç zor olmaz. Yapmayın etmeyin durun artık!"