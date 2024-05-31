TTB ve İTO'dan Erdal Atabek için taziye mesajları

Gazetemizin çınarlarından Doktor Erdal Atabek'in ölümü sonrası, bir dönem başkanlığı da yaptığı Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından başsağlığı mesajları yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:41
TTB ve İTO'dan Erdal Atabek için taziye mesajları
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Gazetemizin yazarlarından Dr. Erdal Atabek'in ölümünün ardından Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası da bir taziye mesajı yayımladı.

TTB'nin taziye mesajında şöyle denildi: 

"Türk Tabipleri Birliği’nin 1965-1984 yılları arasında Merkez Konseyi başkanlığını yapan,

Yaşamı boyunca iyi hekimliğin yanı sıra emek, demokrasi ve barış mücadelesinin ön saflarında yer alan,

Hekimlik mesleği ve tıp eğitiminin yanı sıra toplumsal dönüşümün çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürüten, Dr. Erdal Atabek’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına, tüm TTB ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

İstanbul Tabip Odası tarafından yayımlanan mesajda da şu ifadeler kullanıldı: 

"Büyük kaybımız;

Türk Tabipleri Birliği’nin 1966-1984 yılları arasında Merkez Konseyi başkanlığını yapmış olan,

Yaşamı boyunca iyi hekimliğin yanı sıra emek, demokrasi ve barış mücadelesinin ön saflarında yer alan Dr. Erdal Atabek’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına, tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."


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