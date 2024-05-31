Cumhuriyet yazarlarından Erdal Atabek'e veda

Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:45

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:11

Gazetemizin çınarlarından Doktor Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayatını kaybetti.

İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında hizmet veren Dr. Erdal Atabek’in ilk yazısı 1965 yılında Milliyet’te yayınlandı.

Ardından 1966’dan itibaren Cumhuriyet gazetesinde düzenli yazılarına başladı. Örgütsel mücadelenin öncü isimlerinden olan Dr. Atabek, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı (1965), Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu Başkan ve Üyelikleri (1972-1978), Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü (1975), Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlk Müsteşarlığı (1976), Aile Okulları Kurucu, Yönetici ve Eğitmenliği (1980) gibi görevlerde bulundu.

CUMHURİYET YAZARLARINDAN ATABEK'E VEDA

Cumhuriyet gazetesi yazarları, verdikleri demeçlerle usta isme veda etti.

Zülal Kalkandelen: Aydınlanma, laiklik ve Cumhuriyet Devrimi’nin yılmaz savunucularından Dr. Erdal Atabek, hayatının son anlarına kadar susmadı. Eserleriyle, yazılarıyla toplumu ilerletmek için katkılarını büyük bir azimle sürdürdü. Cumhuriyet’in kaybı büyüktür. Anısını saygıyla yaşatacağız.

Ataol Behramoğlu: Ağabeyim, cezaevi arkadaşım, yoldaşım, omuzdaşım; yaşamın, aydınlanmanın, aklın, mizahın zekânın büyük ustası. Mekânı sonsuzluk olsun.

Şükran Soner: Cumhuriyet devrimleri, insan hakları, sağlık haklarının, hiç yorulmadan son nefesine kadar soluksuz savaşçı...

Barış Pehlivan: İnat, mücadele, bedel ve zaferin simgelerindendi Erdal Atabek… Bize ne mutlu ki, o koca çınarın yapraklarıyla nefes alabildik.

Mine Kırıkkanat: Erdal Atabek, kendisini insanların iyiliğine ve toplumun gelişmesine adamış, yaşam boyunca damıttığı bilgeliğiyle yolumuzu aydınlatan olağanüstü bir bilim insanıydı. Doğru ve güzel yazılarıyla saçtığı ışık göz kamaştırır, hayranlık uyandırırdı. Hocamızın yüreğimde apayrı bir yeri vardır. Uğurlar olsun, onun meşalesini söndürmeyecek, aziz adını yaşatacağız.

Barış Terkoğlu: Erdal Atabek, benim kuşağımın kendini keşfettiği bir yazardı. Onun kitaplarıyla, anlattıklarıyla ulusun anlamlı bir bireyi olduk. Cumhuriyet’te birlikte yazmak ise büyük bir onurdu. Hatırasını yaşatmak boynumuzun borcu olsun.

Işık Kansu:

Erdal ağabey...

İnsan olmak kolay değil. Yaşayan varlıksa çok…

İnsan, insanla insanlık için buluşan ve sonsuzlaşandır. Yaşarken yaşatan, anlayan, algılayan, aktaran, kalıt olarak insanlığını bırakandır. Ardında yıldız tozundan bir iz bırakır ve ölümsüzleşir.

Anılarınla mücadelen dostların ve Cumhuriyet gazetesi ile yaşayacaktır.

Sevgiyle...