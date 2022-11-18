TTB’den MHP'nin 'Türk' teklifine tepki: Bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz

18 Kasım 2022 Cuma, 16:52

Türk Tabipler Birliği (TTB), MHP'nin hazırladığı kanun teklifinde 'Türk Tabipleri Birliği' ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesini talep etmesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

TTB tarafından yapılan açıklamada "Yaratmak istedikleri korku ikliminin farkındayız. Bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

TTB Merkez Konseyi tarafından konuya ilişkin "Kamuoyunda tartışılan yasa teklifi hakkında" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz günlerde Dünya Tabipleri Birliği ile Alman (Bundesärztekammer), İspanyol (Organización Médica Colegial de España) ve İngiliz (British Medical Association) tabip birlikleri gibi birçok ülke tabip kuruluşlarından Merkez Konseyi Başkanı tutuklanan meslek örgütümüze destek mesajları birbiri ardına iletilmişti. Anlaşılacağı üzere ülke tabip birliklerinin isimlerini nereden aldıkları bellidir. Bu birlikler tarihleri, hekimlik mesleğinin icrasında üstlendikleri resmi roller ve evrensel etik ilkelerle olan ilişkileri yönüyle gündelik siyasi ihtiyaçlara göre yapısının değiştirilebileceği kuruluşlar değildir. Bugüne değin her bir siyasal baskı ve müdahale çabasının sonuçsuz kalması, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) bu konudaki haklılığının en somut göstergesidir.

Anayasal koruma altında olan TTB Kanunu’nun gündelik siyasi hesaplar adına değiştirilmesi için bir hekim milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif metni, iktidar çevrelerinin kanunun ne anlama geldiğinin dahi farkında olmadığını göstermiştir. Zira kanunlar toplum için gerekli asli düzenlemeleri içeren; genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte temel hukuk kurallarıdır. Belirli bir günün ihtiyacını karşılamak için çıkarılan metinler, maddi anlamda kanun sayılmazlar. Bu çerçevede TBMM Başkanlığı’na sunulup Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sevk edilmiş söz konusu metnin, ciddiyet ve sorumlulukla hazırlanmadığı ve bir kanun teklifi niteliği taşımadığı açıkça görülmektedir.

Görevini icra eden tüm hekimlerin, dünya örneklerinde de olduğu gibi kendi meslek örgütlerinin doğal üyesi sayılmaları doğru ve ilkeli bir yaklaşımdır. 12 Eylül Darbesi’yle kamu için kaldırılan bu zorunluluğun bugün tümüyle isteğe bırakılması hekimlik mesleğinin icrasında deontolojik problemler oluşturacak ve Anayasa’nın 135. maddesine açıkça aykırılık oluşturacaktır. Böylesi bir çabanın meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve sivil toplumu güçsüz hale getirme, etkisizleştirme, mümkünse tamamen susturma amacını taşıdığı açıktır.

İktidar çevrelerinin bu teklifle tüm topluma vermek istedikleri mesajın ve yaratmak istedikleri korku ikliminin farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde toplum sağlığı, meslektaşlarımızın özlük hakları ve demokrasi için mücadele veren meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahalelere karşı duracağız. Meslektaşlarımızla birlikte meslek örgütümüzün bağımsızlığını savunarak bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz.

Hekimler, kendi meslek örgütleriyle ilgili kararları siyasal iktidarlardan bağımsız olarak meslek örgütlerinin meşru organları aracılığıyla almayı sürdüreceklerdir."

MHP'NİN TEKLİFİ NE?

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın verdiği kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

Taşdoğan'ın verdiği kanun teklifinde "terör suçlarıyla yargılananların ya da KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların üyeliklerin sonlandırılmasını" da istendi.

MHP'li Taşdoğan'ın kanun teklifi şu şekilde:

6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 6023 Sayılı Kanun'un isminde bulunan 'Türk Tabipleri Birliği' ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak ve 6023 Sayılı Kanun maddeleri metninde bulunan 'Türk Tabipleri Birliği' ibareleri de 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 6023 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler." ibaresi, "üye olabilirler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan herhangi birinden mahûm olanlar ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarıların, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılır ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek, yerlerine yenileri seçilir

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür"