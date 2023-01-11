TTB'ye açılan davada ‘reddi hâkim’ istemi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması için açılan dava, dün Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Davayı, CHP ve HDP milletvekilleri de takip etti. Davanın temel insan hakları ve özgürlükleri kapsamında önem arz ettiğini vurgulayan avukatlar, davanameyi düzenleyen savcının duruşmaya katılmadığına işaret ederek “Davaname düzenleyen savcılığın takip etmediği duruşmayı takip etmek istemiyoruz. Dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Hâkim ise savcıların duruşmayı takip etme zorunluluğu bulunmadığını belirterek dosyanın işlemden kaldırılmasına yönelik istemi reddetti.

Davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin konsey üyesi olduğunun davanamede belirtilmediğini aktaran avukatlar, “Bu yöndeki dava şartı noksanlığının mahkemece nazara alınmasını ve davanın usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Hâkim, söz konusu istemi de reddetti. Avukatlar, “Mahkemenin, usule yönelik değerlendirmelerinden ve kararlarından tarafsız bir yargılama yapacağına olan inancım kalmamıştır. Hâkimin reddini talep ediyoruz” dedi.

Adliye önünde basın açıklaması düzenleyen TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “TTB’nin mücadelesinin karanlığa karşı bir mücadele” olduğunu vurgularken TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, “Hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu omuzlarında hisseden TTB’nin örgütsel bütünlüğü, dün susmadı bugün de susmayacak” dedi.