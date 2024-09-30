TÜBA'da tartışmalı harcama: Araştırma desteğiyle akıllı saat almışlar
Sayıştay raporuna göre, Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) araştırma için verilen ödeneğin bir kısmıyla akıllı saat, çalışma koltuğu, cep telefonu kılıfı alındı. TÜBA, harcamaların “araştırma desteği” kapsamında olduğunu savundu ancak Sayıştay “kişisel kullanım” dedi.
Sayıştay raporunda Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) bütçesinden kişisel aksesuvar alımı yapıldığı ortaya çıktı. Kurum, harcamalar “araştırma desteği” kapsamında dedi.
Sayıştay denetim raporlarının geçen günlerde açıklanmasıyla birçok kamu kurumundaki usulsüzlükler ortaya çıktı. Bu kapsamda yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda kurumun “araştırma desteği” kapsamında usulsüz harcamalar yaptığı ortaya çıktı. Buna göre üyeler için araştırmayla bağlantısız, kişisel kullanıma yönelik “aksesuvar” alımı yapıldı. “Araştırma” kapsamında alınan aksesuvarlar arasında akıllı saat, cep telefonu kılıfı, çalışma koltuğu ve web sitesi kurulum bedeli gibi harcamalar yer alıyor. Akademi, harcamaları “Araştırma desteği” kapsamında olduğu gerekçesiyle savundu.
KİŞİSEL KULLANIM İÇİN
Raporda, söz konusu bulguya ilişkin TÜBA tarafından verilen cevap hakkında “Kamu idaresi tarafından bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve benzeri bilişim teknolojilerine yönelik alımların araştırma desteği kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Ancak bulgu konusu edilen hususlar bilişim teknolojileri kapsamında aksesuvar tanımına giren cep telefonu kılıfı, web sitesi kurulum bedeli, çalışma koltuğu, akıllı saat ödemeleri gibi kişisel kullanıma yönelik olduğu değerlendirilebilecek alımlardır” dendi.
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