Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu!

29.01.2026 15:54:00
DHA
Konya'da av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan 70 yaşındaki Ömer Alparslan, çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

Selçuklu ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak'taki 4 katlı binanın 3’üncü katında saat 13.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ömer Alparslan (70), evinde av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Alparslan'ın sol koluna isabet etti.

O sırada evde bulunan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan, ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

