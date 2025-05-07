Tüfekle ev kurşunlayan 2 çocuk yakalandı: Biri 15, biri 16 yaşında...
Samsun’da tüfekle ev kurşunlayan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda dün saat 05.00 sıralarında, A.T.’ye ait eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırganlar kaçtı.
BİRİ 15, BİRİ 16 YAŞINDA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenledikleri tespit edilen S.K.(16) ve Y.Y.B.’yi (15) yakalayarak gözaltına aldı.
2 çocuk bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: #Samsun #pompalı tüfek #tüfek
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