Adıyaman'da tüfekli kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan, tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise aranıyor.

DHA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:48
Adıyaman'da tüfekli kavga: 2 yaralı
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Ulucami Mahallesi’nde, 17 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.Y. ve H.S. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


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