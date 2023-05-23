Tugay’dan AKP'ye Karşıyaka Stadı yanıtı: Yetki bakanlıkta

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:29

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:30

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmasının önünde engel olmadığı halde bakanlıkça yapılmadığını söyledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın, stat konusunu "siyasi istismara yeltendiğini" söyleyerek göreve geldiği ilk günden itibaren stadın yapılması konusunda elinden geleni yaptığını, stadın, Binali Yıldırım’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sırasında hemen yapılacağı söylenerek alelacele yıkıldığını belirtti.

AKP’li İnan’ın, seçimin ardından bu konuya daha yoğun ilgi duyduğunu belirten Tugay, “Milletvekilliği adaylığınız vesilesiyle öğrenmiş olduk ki Gümüşpala’da yaşamış, Karşıyaka’da bir lisede okumuşsunuz. Bu kadar yıldır Karşıyakalılar olarak stat problemi de dahil bir sürü problemimiz oldu. Bugüne kadar neredeydiniz? Milletvekili olduktan sonra mı aklınıza geldi? Siyasetçisiniz, genç bir insansınız. Daha duyarlı olmanızı beklerdik” ifadelerini kullandı.

“ÜZERİNİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAKSINIZ”

Stat ile ilgili açıklama yapmaktan usanmayacağını söyleyen Cemil Tugay, “Ancak bunun sonu ne zaman gelecek? Siz ne zaman bu işi siyasete alet etmekten vazgeçeceksiniz ve üzerinize düşen görevi yapacaksınız? Sürekli bir yalan ve yanlış algı üzerinden insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Bunun bitmesini talep ediyorum. Böyle bir ricam var” dedi.

“ARAZİ BÜYÜKŞEHİRE DEVREDİLMEDİ”

Tugay, Karşıyaka Stadı’nın önünde hukuksal bir engel olmadığına dikkat çekerek, “Belediye üzerine düşeni yaptı. Çevrede oturan vatandaşların açtığı davalar sonuçlandı. Stadın yapılmasının önünde hukuki bir engel kalmadı. Sayın Hamza Dağ eşliğinde, kulüp başkanı ile beraber dönemin Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştük. Fakat bakan bey bize buraya kaynak ayıramayacaklarını ve yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin yapmasını önerdik. Bunun için Sn. Tunç Soyer ile görüştük. O da yapmayı kabul etti ve o tarihten sonra stadın devredilmesi için uğraşıyoruz. Ancak başında olumlu bir cevap verilmiş olmasına rağmen, süreç içerisinde stat arazisi kesinlikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmedi. Devrediyormuş görüntüsü verildi, fakat hiçbir zaman bu gerçekleşmedi” diye konuştu.

"BAKANLIĞIN STADI YAPMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOK"

“Bakan Mehmet Kasapoğlu medyada, burayı devrettiklerini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin burayı yapmadığını söyledi” diye devam eden Başkan Tugay, “Bir televizyon programında Mehmet Akif Ersoy sordu, ‘belediye başkanı devir belgesini paylaşır mısınız diyor ne diyorsunuz’ dedi. ‘İlerde paylaşırız’ dedi. Ne demek ilerde paylaşırız. Madem insanlara bu doğru olmayan şeyleri söylüyorsunuz. O zaman yayınlayın o devir belgesini de görsün bakalım herkes. Sayın eski bakanla konuşan benim. Yanımda başka insanlar da vardı. Kaynak ayıramadıklarını söylediler. Nasıl oluyorsa Karşıyaka gelince kaynak ayıramıyorlar. Yani biz ne kadar uğraşsak da bu yapılmadı” ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN ARTIK DÜRÜST OLUN"

Bakanlığıa seslenen Cemil Tugay, “Bugün bulunduğumuz noktada eğer bakanlık burada gerçekten bir stat yapmak istiyorsa derhal bunu yapmalı. Zaten önünde bir engel yok, bütün yetki onların. Bunu daha önce de yapabilirdi bugün de yapabilir. Eğer yapmayacaklarsa, daha önce söyledikleri gibi kaynak ayırmayacaklarsa, yapmayı reddediyorlarsa bu stadı müelliflik hakkı olan bir mimarın muvafakatnamesini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeli. Artık Karşıyakalıları yalanlarla kandırmayı bırakın, dürüst davranın.”