Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bu nasıl Allah, bu nasıl peygamber" açıklamaları nedeniyle hedef gösterilen Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:33
Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
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Starları 2024 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada kıyafetlerinin hedef alınmasının ardından şarkıcı Tuğba Ekinci, “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber” sözleriyle tepki göstermişti. 

Yandaş medya tarafından hedef gösterilen Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.


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