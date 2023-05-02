Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:47

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:54

Metin Feyzioğlu'nun hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasi açıklamaları ile sık sık gündem gelen Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla Feyzioğlu'nun kızı Saide Buçukoğlu ile Mehmet Buçukoğlu çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.

METİN FEYZİOĞLU KARİYERİ

1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi oldu. CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etti. 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

METİN FEYZİOĞLU ÖZEL HAYATI

Metin Feyzioğlu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

METİN FEYZİOĞLU KİTAPLARI

2013 - Türkiye Ağaca Neden Sarıldı?

- Türkiye Ağaca Neden Sarıldı? 2015 - Çıkış Yolu

METİN FEYZİOĞLU ÖDÜLLERİ