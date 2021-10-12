TÜGVA, bu kez TGS'ye el attı
TÜGVA’nın Genel Merkez Koordinatörü Emrullah Fuçu, Tuskish Ground Services'te (TGS) İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.
Tuskish Ground Services'te (TGS) İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan Emrullah Fuçu'nun Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkez Koordinatörü olduğu anlaşıldı.
AirportHaber’in edindiği bilgiye göre; Emrullah Fuçu, TGS’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevlendirildi. Fuçu’nun aynı zamanda, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’nın Genel Merkez Koordinatörü olduğu öğrenildi.
TWEETİNİ SİLDİ
TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Özgül, 2018’de attığı bir tweette Fuçu’dan ‘Genel Merkez Koordinatörü’ olarak bahsediyor. Fuçu’nun atamasının ortaya çıkmasının ardından ise tweetini sildiği görüldü. Google önbelleğinde ise tweete hala ulaşılabiliyor.
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