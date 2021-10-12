Antmen iddiaları Meclis'e taşıdı: TÜGVA yeni 'paralel devlet' mi?
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) devlet kadrolarına torpille yerleştirildiğine dair belgeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sormak üzere TBMM gündemine taşıdı.
Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından eski bir TÜGVA çalışanının gönderdiği belgeleri paylaşması sonrası CHP konuyu Meclise taşıdı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yüz binlerce insanın Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek yerleşmeye çalıştığı devlet kadrolarına torpille nasıl yandaşlarını yerleştiğini gösteren belgelerin ortaya çıktığını belirtti. Antmen “Metin Cihan’ın paylaştığı belgelerde onlarca kişinin çalıştıkları kurumları, mülakata girecekleri yer ve tarih, yerleşmek istedikleri kurumlar ile referans yani torpillerinin yazılı olduğu görülmektedir. Referans kişilerin telefon numaraları da belgede yer almaktadır” dedi.
Antmen, belgelere göre TÜGVA aracılığıyla bu kadroların hakimlik, kaymakamlık, subaylık, polis akademisi gibi yerlere yerleşmek istediklerinin görüldüğünü ifade ederek “Belgelerde astsubay aday listesi, polis özel harekat aday listesi ve subay aday listesi de yer almaktadır. Bu listelerde de yüzlerce kişinin bilgileri alınarak devlet kadrolarına yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.
İsmi açıklanmayan eski bir TÜGVA çalışanının mesajlarına da yer veren Antmen “Eski TÜGVA çalışanı gönderdiği mesajda ellerindeki torpil listelerinin yukarıya gönderildiğini ve TÜGVA içinde bir kadına cinsel tacizde bulunulduğunu da belirtmektedir” dedi.
CHP’li Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:
- TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı yeni paralel devlet midir? FETÖ’den boşalan kadrolara TÜGVA mı yerleşmektedir?
- 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 250 şehidimiz gerçeği varken neden halen paralel bir yapı kurulmak için uğraşılmaktadır? Yarın yine bu hata ve suçlar yüzünden bir darbe girişimi olsa ve şehitler verilse bunun hesabını kim verecektir?
- Milyonlarca genç devlet memuru olmak için sınavlara girerken, mülakatlarda beklerken TÜGVA’nın torpille kamu kadrolarına yerleştirme yapmasını ahlaki ve hukuki buluyor musunuz?
- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; TÜGVA torpiliyle kamuya yerleşmiş kişi sayısı kaçtır? Bunlar hangi kurumlara girmiştir? Bu kişilerin isimleri nedir? Bu kişilerin kamu ile ilişikleri kesilecek midir?
- TÜGVA’ya yapılan başvurular nereye gönderilmektedir? Cumhurbaşkanlığı sarayına mı gitmektedir? Burada kim ya da kimler bu listeleri değerlendirmektedir?
- TÜGVA’da yaşandığı iddia edilen taciz olayı ile ilgili harekete geçilecek midir yoksa taciz konusu da diğer kanunsuz işe yerleştirmeler gibi örtbas mı edilecektir?
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