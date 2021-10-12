Antmen iddiaları Meclis'e taşıdı: TÜGVA yeni 'paralel devlet' mi?

12 Ekim 2021 Salı, 15:26

Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından eski bir TÜGVA çalışanının gönderdiği belgeleri paylaşması sonrası CHP konuyu Meclise taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yüz binlerce insanın Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek yerleşmeye çalıştığı devlet kadrolarına torpille nasıl yandaşlarını yerleştiğini gösteren belgelerin ortaya çıktığını belirtti. Antmen “Metin Cihan’ın paylaştığı belgelerde onlarca kişinin çalıştıkları kurumları, mülakata girecekleri yer ve tarih, yerleşmek istedikleri kurumlar ile referans yani torpillerinin yazılı olduğu görülmektedir. Referans kişilerin telefon numaraları da belgede yer almaktadır” dedi.

Antmen, belgelere göre TÜGVA aracılığıyla bu kadroların hakimlik, kaymakamlık, subaylık, polis akademisi gibi yerlere yerleşmek istediklerinin görüldüğünü ifade ederek “Belgelerde astsubay aday listesi, polis özel harekat aday listesi ve subay aday listesi de yer almaktadır. Bu listelerde de yüzlerce kişinin bilgileri alınarak devlet kadrolarına yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan eski bir TÜGVA çalışanının mesajlarına da yer veren Antmen “Eski TÜGVA çalışanı gönderdiği mesajda ellerindeki torpil listelerinin yukarıya gönderildiğini ve TÜGVA içinde bir kadına cinsel tacizde bulunulduğunu da belirtmektedir” dedi.

CHP’li Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle: