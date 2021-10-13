TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'dan ifşa açıklaması: "Hiçbir konudan çekinmiyoruz"
Gazeteci Yücel Cihan, eski bir TÜGVA yöneticisinden kendisine iletilen ‘kadrolaşma listeleri’ni sosyal medya hesabından yayımladı. Cüneyt Özdemir'in YouTube yayına katılan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, ifşa edilen belgeler arasında doğru belgelerin de olduğunu kabul etti.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılarak sorularını yanıtladı.
Eminoğlu, belgelerin sahte olduğunu öne sürerken, “Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir” dedi.
Eminoğlu, Metin Cihan kullanıcı isimli gazeteci Yücel Cihan'ın iddialarını yalanlarken “Belgeleri sızdırmış, kendine yedek yapmış ve ifşa ediyor. Yola buradan çıksak bile ne kadar sıkıntılı olduğunu görürüz” ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR KONUDAN ÇEKİNMİYORUZ"
Eminoğlu, “Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması. Biz her konuda her açıklamayı yaparız. Hiçbir konudan çekinmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepsine biz varız diyoruz” dedi.
“Adalar konusunda kaybettikleri için her alanda saldırmaya devam edecekler” diyen Eminoğlu, “Gündemimiz bunlarla meşgul değil, biz gençlik çalışması yapalım ve gençlerin gelişimine katkı sağlayalım.” dedi.
METİN CİHAN'DAN JET YANIT
Cüneyt Özdemir'in Eminoğlu ile olan yayınına belgeleri yayımlayan Metin Cihan'dan sert tepki verdi. Sosyal medya hesabından Cüneyt Özdemir'i etiketleyen Cihan, "Görsel olarak yayınlayabilmek için listenin bir kısmını aldığını yazarak paylaştım. manipüle edilmiş diyemezsiniz. hadi o bilerek yalan söylüüyor. siz bunu neden yapıyorsunuz. tamamını yayınlamak hiç sorun değil. onu da yaparım. @cuneytozdemir" ifadelerini kullandı.
görsel olarak yayınlayabilmek için listenin bir kısmını aldığını yazarak paylaştım. manipüle edilmiş diyemezsiniz. hadi o bilerek yalan söylüüyor. siz bunu neden yapıyorsunuz. tamamını yayınlamak hiç sorun değil. onu da yaparım. @cuneytozdemir— metin cihan (@metcihan) October 13, 2021
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