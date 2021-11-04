EBRD'den Türkiye için kritik tahmin: Tehlikeye sokacak

04 Kasım 2021 Perşembe, 09:53

EBRD ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyümesini bekliyor. Bu büyümenin ihracat kaynaklı olacağını belirten EBRD, yine de artan enerji maliyetlerinin ve erken faiz indirimlerinin risk oluşturduğuna dikkat çekti.

EBRD'nin Türkiye ekonomisi için bir önceki 2021 büyüme tahmini yüzde 5.5 seviyesindeydi.

TCMB Eylül ayında 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine Ekim ayında 200 baz puan ile devam etti. Eylül'den beri toplam faiz indirimi 300 baz puana ulaşırken dolar/TL yeni rekor seviyelere yükseldi.

NEGATİF SEVİYELERE ÇEKTİ



TCMB'nin faiz indirimi, Ekim ayında Ocak 2019'dan beri ilk kez yüzde 19.89'a ulaşan enflasyon yükselişiyle birlikte geldi. TCMB bu faiz indirimi ile gerçekleşen enflasyona göre TL'deki reel getiriyi negatif seviyelere çekti. Bu düşüş ise yabancı yatırımcı çıkışının da ana nedeni.

EBRD'nin bölge ekonomilerinden sorumlu başekonomisti Roger Kelly, TCMB'nin cari dengeye odaklanacağına dair "karmaşık mesajının" politikanın daha da "gevşetileceği" bir döneme işaret ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu yıl daha fazla faiz indirimi görme ihtimalimiz var ve daha değersiz bir TL için de riskler çok açık."

TCMB enflasyonun geçici olduğunu belirtirken yıl sonuna kadar faiz indirimlerinde sınırlı bir alan kaldığını savunuyor. Geçen hafta yeni bir söyleme de başlayan TCMB artık cari fazla hedeflediğini belirtti. TCMB cari fazlanın TL'deki baskıları ortadan kaldıracağını bunun da enflasyonda düşüşü beraberinde getireceğini açıkladı.

Kelly Türkiye ekonomisinin yabancı sermayeye ihtiyacı düşünüldüğünde 4 puan negatif getirinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Kelly, "Eğer yabancı sermayeye hatırı sayılır bir şekilde bağımlı bir ekonominiz varsa ve tahmin edilebilirliği olmayan bir politika ortamında olduğunuz da biliniyorsa işlerin kötüleşeceğini düşünenler de mutlaka ilk fırsatta sermayesini dışarı çıkaraktır" dedi.

TL, YÜZDE 20 DEĞER KAYBETTİ



TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti ve bu değer kaybının büyük bölümü Eylül ayından bugüne faiz indirimlerinin sinyalini verip sonra da başlamasıyla oluştu.

Analistler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında birçok kez tekrarladığı düşük faiz istekliliğinin politika kararlarını etkilediğini ve TCMB'nin kredibilitesini zedelediğini belirtiyorlar.