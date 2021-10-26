TÜGVA'da milyonluk bir skandal daha

26 Ekim 2021 Salı, 10:30

TÜGVA’ya ait olduğu belirtilen belgelerde adı geçen ve 2017 yılında AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı yapan Mecit Aydın’ın Me-Sa İnşaat isimli şirketinin, 2014-2017 yılları arasında Zonguldak İl Özel İdaresi’nden toplam 25,9 milyon TL’lik ihale aldığı ortaya çıktı.

TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliği’nce hazırlandığı öne sürülen, “Yurt Binası Çalışmaları” raporunda, kentteki yurt sorununa değinildi. Raporda, Zonguldak Merkez’de herhangi bir vakıf ya da derneğe ait yükseköğrenim erkek öğrenci yurdu bulunmadığına dikkat çekilen raporda, “Vakfımızın misyonu doğrultusunda ilimizde yükseköğrenim erkek öğrenci yurdunun açılmasının elzem olduğu düşünülmektedir” denildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre TÜGVA belgeleri arasında yer alan raporda, Zonguldak Belediye Başkanlığı’na 150 metre mesafede bulunduğu belirtilen dokuz katlı taşınmazın, “TÜGVA adına yurt olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı” kaydedildi. Belgede, vakfın talip olduğu taşınmaza yönelik, “Arazi, AKP İl Başkanı Yardımcısı Mecit Aydın’ın ortağı olduğu Me-Sa İnş. Mad. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ye aittir” denildi.

İL ÖZEL İDARESİNDEN 25,9 MİLYON TL

Me-Sa İnşaat’ın aldığı kamu ihaleleri ise dikkat çekti. Sonuçlanan 26 kamu ihalesi kapsamında 2011-2021 dönemlerinde kasasına 60 milyon TL’nin üzerinde para koyan şirket, en fazla Zonguldak İl Özel İdaresi ile çalıştı. Şirketin, idareden aldığı sekiz ihale kapsamında imzaladığı sözleşme bedeli 25 milyon 970 bin TL oldu. Aydın’ın AKP’de aktif siyaset yaptığı dönemi de kapsayan ihalelerin tamamı açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildi.

REKTÖRLÜKTEN DE MİLYONLARCA LİRA

AKP’li Aydın’ın şirketi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün de bir idaresini üstlendi. Müdürlüğün yurt inşaatı ihalesinin sözleşme bedelinin 16 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi. Me-Sa İnşaat’ın üstlendiği bazı kamu ihalelerinin maliyetleri ve çalıştığı kurumlardan bazıları şöyle sıralandı:

•Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: 4,4 milyon TL

•Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 2,6 milyon TL

•Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü: 12,2 milyon TL