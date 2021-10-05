Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA'nın mülk tahliyesine 'polis' engeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi. Bugün İBB'ye bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine gitti. Zabıta ekiplerini engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi.

