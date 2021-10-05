Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA'nın mülk tahliyesine 'polis' engeli
Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) geçti. TÜGVA çalışanları ise mahkeme kararına rağmen polis desteği ile tahliyeye karşı çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi. Bugün İBB'ye bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine gitti. Zabıta ekiplerini engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi.
Halk TV'de yer alan habere göre, mahkeme kararına rağmen polis tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu. Polisle zabıta ekipleri arasında küçük çaplı arbede yaşandı.
'POLİS YETKİSİNİ AŞARAK TAHLİYE İŞLEMİNİ ENGELLEDİ'
Yaşananları anlatan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, şunları söyledi:
- Büyükada İskelesi’nin üst katı hukuki süreç sonunda yeniden İBB’ye geçti. Adalar’ın tarihinde özel bir yere sahip bir yer burası… Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın kullanımındaydı. Hukuki süreç sonunda İBB’ye geçti. İBB, bakım onarım çalışmasını yaptıktan sonra Adalar halkının kullanımına açacaktı. Bakım onarım yapmak için içerideki eşyaları çıkarılıyordu.
- İBB zabıtası eşyaları taşırken polis geldi. Görevini, yetkisini aşarak tahliye işlemini engelledi. Görüntülerde eşyaların çıkarılmasını engelleyen kişiler sivil polis. Halk şu anda iskele önünde bekliyor.
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