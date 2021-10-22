TÜGVA’dan ‘kişisel bilgiler çalındı’ iddiasıyla ilgili açıklama

22 Ekim 2021 Cuma, 18:05

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ‘vakfın, kullandığı yazılımla istediği kişilerin bilgilerine ulaşabildiği’ iddiasını reddetti.

Vakıftan yapılan açıklamada, ‘konuyla ilgili paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığı’ öne sürüldü.

FETÖ İŞARET EDİLDİ

“Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Kaldı ki bu bilgiler, vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır. Vakfımızın gönüllü sisteminin Nüfus'a bağlı olduğu yalandır. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı ne de teknik içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ’nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır.”